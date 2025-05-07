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عقب توديع دوري الابطال.. فليك مستاء من التحكيم
رياضة
2025-05-07 | 03:40
1,010 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أعرب
هانز فليك
مدرب برشلونة، عن مشاعر مختلطة من الحزن والفخر عقب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر
ميلان
، كما لم يخف استياءه من أداء التحكيم.
وقال فليك في تصريحاته لشبكة "موفيستار":"من الطبيعي أن أشعر بالإحباط، لكن ليس من اللاعبين ولا من عطائهم، لقد قدموا كل ما بوسعهم وبذلوا جهدا كبيرا. هذه هي طبيعة كرة القدم، خرجنا اليوم لكننا سنعود العام المقبل بطموح أكبر لإسعاد جماهيرنا والنادي".
وسقط
البرسا
عقب فوز الإنتر الصعب والمثير بنتيجة 4-3 في إياب نصف النهائي، أمس الثلاثاء، ليحسم الفريق الإيطالي تأهله للنهائي بمجموع المباراتين 7-6.
وأشاد فليك بخصمه، قائلا: "علينا أن نعترف بأن إنتر
ميلان
فريق كبير. يمتاز بتنظيم دفاعي ممتاز ويملك مهاجمين مميزين، فضلا عن قدرته اللافتة على السيطرة على الكرة وتنفيذ خططه بانسجام كبير".
أما عن الحكم البولندي
سيمون
مارشينياك، فقد أبدى فليك تحفظه: "لا أرغب في الخوض كثيرا في موضوع التحكيم، لكنني شعرت أن القرارات المتقاربة كانت تميل لصالح الخصم. هكذا جرت الأمور".
وختم المدرب الألماني تصريحاته بتأكيده على أهمية التعلم من التجارب الصعبة، مشيرا إلى أن الفريق سيواصل التطور رغم قصر الوقت المتاح للتدريبات.
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