باريس سان جيرمان وأرسنال.. موقعة نارية في دوري أبطال أوروبا اليوم

يبحث وأرسنال عن اللقب الأول لهما في دوري أبطال أوروبا، وسط أداء مذهل قدمه الفريقين حتى اللحظة في المنافسات، لكن الفرنسي يملك الأفضلية بكل تأكيد بعد عودته من الأجواء بانتصار ثمين حققه على الغانرز بهدف وحيد أحرزه عثمان ديمبيلي.مواجهات مثيرة سابقةالتقى وأرسنال في 4 مناسبات سابقة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، كان آخرها مواجهة الذهاب من الدور نصف النهائي الحالي، حيث حقق الباريسيون الفوز في مباراة واحدة، وانتصر في أخرى، مقابل التعادل في لقاءين.لكن أرسنال يتفوق على باريس سان من حيث المعدلات التهديفية، بعد نجاح لاعبيه في تسجيل 5 أهداف في الشباك الفرنسية، مقابل 4 أهداف فقط تمكن باريس سان جيرمان من هز الشباك الإنجليزية عبرها.ويُعد الأوروغواياني إدينسون كافاني هو الهداف التاريخي بين مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال في دوري أبطال أوروبا، بعد نجاحه في تسجيل هدفين، مقابل 7 لاعبين آخرين يملكون هدفًا وحيدًا في رصيدهم، يتقدمهم عثمان ديمبيلي وكاي هافيرتز.طريقة لعب واحدة وغيابات تضرب أرسنالسيعتمد الفريقان بقيادة المدربين وميكيل أرتيتا على طريقة لعب واحدة تقوم على أسلوب 4-3-3، لكن صفوف أرسنال تعاني بشدة من الإصابات التي تلاحقه خلال الأمتار الراهنة، بغياب عدة نجوم أبرزهم كاي هافيرتز، خيسوس، وجورجينهو.لكن أرسنال يراهن في حلم العودة من بعيد في النتيجة، على قدرات نجمه ديكلان رايس الذي لعب دور البطولة أمام في ربع النهائي، إلى جانب الموهوب بوكايو ساكا الذي ستشكل تحركاته على الجهة اليمنى مصدر إزعاج دائم للفرنسيين.من ناحيته، يملك باريس سان جيرمان تشكيلة متكاملة قد تكون الأخطر في أوروبا خلال الوقت الراهن، بحضور جانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، مع خط دفاع يقوده المخضرم ماركينيوس، ووجود على الجهة اليمنى، مع خط هجوم يقوده عثمان ديمبيلي المرشح للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.جدير بالذكر أن المتأهل من موقعة باريس سان جيرمان وأرسنال سيضرب موعدًا مع إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، الذي نجح في تجاوز عقبة برشلونة بعد الفوز عليه في مواجهة ماراثونية 4-3 بعد التمديد، مستفيدًا من الخروج متعادلًا في الذهاب بثلاثة أهداف لمثلها.