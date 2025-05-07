هل تعرض برشلونة للظلم أمام الإنتر.. حكم سابق يجيب

دافع حكم سابق بالاتحاد "فيفا" عن البولندي مارشينياك، حكم مباراة برشلونة وإنتر ، بعد اعتراض لاعبي وطاقمهم الفني على بعض القرارات خلال هزيمتهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أدان حكم تقنية الفيديو.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، بعد خسارته أمام إنتر ، بنتيجة 4-3، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة الإياب.

وأبدى ، لاعب وسط برشلونة، انزعاجه الشديد من بعض قرارات مارشينياك في سان سيرو، وقال للصحفيين "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث لنا هذا مع هذا الحكم، ويجب على أن ينظر في الأمر".



لكن الحكم السابق، روستكوسكي، أبدى رأيه في أداء مارشينياك وألقى باللوم على حكم الفيديو المساعد الهولندي هيجلر.



وعند الحديث عن ركلة الجزاء الملغاة للامين ، لاعب برشلونة، قال روستكوسكي بحسب صحيفة "سبورت" ، "كان مارشينياك على حق في منح ركلة جزاء، لكن حكم الفيديو المساعد منعه من القيام بذلك".



وأضاف "ارتكب الهولندي خطأ مزدوجا، أولا، أخطأ في تحديد مكان المخالفة، إذ لم يأخذ في الاعتبار ما حدث داخل منطقة الجزاء، ثانيا، أخطأ في تقييمه للحدث، إذ كان هناك ما يستدعي تفسيرا في هذا الموقف، ما يعني أنه كان بإمكانه استدعاء مارشينياك إلى الشاشة".



وختم الحكم السابق "في مثل هذه الحالة، كان عليه إما عدم التدخل إطلاقا، أو استدعاء الحكم الرئيسي إلى الشاشة وعرض الحادثة كاملة عليه، حينها، كان مارشينياك، بعد أن استوعب الصورة الكاملة، سيقيم الموقف بنفسه".