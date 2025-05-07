من هو الارجنتيني جالفان الفائز بكأس العالم عام 1978

وقدم كل من وناديه السابق أتلتيكو تاليريس، الذي ينتمي لمدينة كوردوبا، تعازيهما للمدافع، الذي فاز بالمونديال، الذي استضافته قبل 47 عاما.وتوجت الأرجنتين بلقبها الأول في عام 1978، حينما تغلبت 3 / 1 على منتخب هولندا، بعد للوقت الإضافي، في المباراة النهائية.ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة، لكن وفقا لتقارير إعلامية نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، تم نقل جالفان مؤخرًا للمستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي.وشارك اللاعب الراحل في 34 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وهو صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ فريق تاليريس، حيث خاض 503 مباريات على مدار 17 موسما.