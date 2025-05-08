اتحاد الكرة يحدد موعد الإعلان الرسمي عن مدرب المنتخب الوطني الجديد

وقال في حديث إن" سيعقد مؤتمراً صحفياً يتم فيه تقديم المدرب ، مشيراً إلى أن جميع تفاصيل التعاقد حُسمت بشكل شبه نهائي ولم يتبقَ سوى وصول المدرب والإعلان الرسمي، بحسب ".وتابع، أن " المدرب سيصطحب معه جهازاً فنياً متكاملاً مكوّناً من سبعة مدربين، من بينهم مساعد معروف عالمياً سبق له العمل مع أحد أندية الدوري الإنجليزي، مفنداً ما تم تداوله عن إمكانية إشراك مدرب محلي ضمن الطاقم الفني".وأردف الموسوي خلال حديثه أن " المدرب سيجتمع باللاعبين خلال فترة ، حيث سيمنح الفرصة الكاملة لإقامة معسكر تدريبي في ، استعداداً لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي، تليها مباراة أخرى أمام منتخب ".