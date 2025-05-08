ليفربول يسعى لصفقة مدوية

وأعلن (33 عاما) في وقت سابق رحيله عن نادي بنهاية عقده في الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه لم يتلق عرضا لتمديد عقده ويرغب في البقاء في أوروبا.ووفقا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس " فإن ، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، يرى في قطعة محورية لإعادة بناء خط الوسط، وقدم بالفعل عرضا لضمه فور نهاية عقده مع سيتي، على أن ينتقل إلى قلعة "أنفيلد" مجانا.وبحسب مصادر مطلعة، فإن دي بروين غير راض عن طريقة تعامل إدارة مانشستر سيتي مع ملفه، وقد عبّ عن ذلك صراحة عقب الفوز الأخير على ، حتى أمام مسؤولي النادي مثل فيران سوريانو وتكسيكي بيجيريستين.ورغم نفي ليفربول الرسمي لتقديم عرض، إلا أن المؤشرات تتزايد حول وجود مفاوضات خلف الكواليس، في وقت أبدى فيه الإيطالي اهتماما قويا بالتعاقد مع اللاعب، مستندا إلى علاقة دي بروين الجيدة بزميله في المنتخب روميلو لوكاكو، التي قد تلعب دورا في إقناعه بالقدوم إلى جنوب إيطاليا.من جهتها، تراقب أندية أمريكية وأندية من الدوري الإنجليزي وعلى رأسها ، موقف اللاعب تحسبا للدخول في مفاوضات معه.ولا يزال أمام دي بروين أربع مباريات مع مانشستر سيتي قبل نهاية الموسم ضد كل من ساوثهامبتون، وبورنموث، وفولهام، بالإضافة إلى أمام .كما لم يحسم بعد موقفه من التواجد في قائمة الفريق للمشاركة في الشهر المقبل.