"نجوم العراق".. الزوراء يهزم ديالى والشرطة يتجاوز الكرخ

تمكن فريق من هزيمة نظيره ، اليوم الخميس، فيما فاز الشرطة على ، في لكرة الدقم.

وفاز النوارس بهدف نظيف خلال المباراة التي احتضنها في . وفي مباراة أخرى احتضنها ، فاز فريق الشرطة على نظيره بهدف نظيف. وبهذه النتائج يرفع فريق رصيده من النقاط الى 68 نقطة وهي ذاتها اصبحت نقاط الشرطة في جدول ترتيب فرق الدوري.