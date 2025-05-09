رسميا.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

وحصل ، نجم ، على في إنجلترا من رابطة كتاب كرة القدم (FWA)، للمرة الثالثة.وتقدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في ترتيب 2025 وذلك بعد خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وفقًا لما نشرته صحيفة "Sporting News" العالمية، فإن خسارة برشلونة أمام الإنتر بنتيجة 6-7 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، تسببت في تراجع إلى المركز الرابع، بينما هبط إلى المرتبة السابعة، فيما حافظ على الصدارة، يليه الفرنسي نجم ، ثم محمد صلاح في المركز الثالث.سلطت الصحيفة الضوء على أرقام محمد صلاح هذا الموسم، مشيرة إلى أنه ساهم بـ 56 هدفًا (33 هدفًا + 23 تمريرة حاسمة)، حيث قدم أداءً لافتًا في .يأتي ذلك رغم عدم تألقه الأوروبي وخروج ليفربول المبكر أمام في دور الـ16، الأمر الذي قلل من فرصه في التتويج.