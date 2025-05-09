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رسميا.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

رياضة

2025-05-09 | 06:16
رسميا.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا
540 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أعلنت رابطة الكتاب الإنجليزية حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب كرة القدم في إنجلترا، لعام 2025 وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الجاري.



وحصل محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية (FWA)، للمرة الثالثة.

وتقدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في ترتيب الكرة الذهبية 2025 وذلك بعد خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقًا لما نشرته صحيفة "Sporting News" العالمية، فإن خسارة برشلونة أمام الإنتر بنتيجة 6-7 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، تسببت في تراجع لامين يامال إلى المركز الرابع، بينما هبط روبرت ليفاندوفسكي إلى المرتبة السابعة، فيما حافظ رافينيا على الصدارة، يليه الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، ثم محمد صلاح في المركز الثالث.

سلطت الصحيفة الضوء على أرقام محمد صلاح هذا الموسم، مشيرة إلى أنه ساهم بـ 56 هدفًا (33 هدفًا + 23 تمريرة حاسمة)، حيث قدم أداءً لافتًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي ذلك رغم عدم تألقه الأوروبي وخروج ليفربول المبكر أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16، الأمر الذي قلل من فرصه في التتويج.
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