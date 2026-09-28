إبراهيم بايش: السعودية بلدي الثاني وأنا جندي في خدمة الوطن

وقال بايش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أرحب بكم جميعًا في بلدي الثاني "، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تحقيق الفوز والظهور بالشكل المطلوب في المواجهة.وأشار إلى أنه "جندي في خدمة الوطن"، وأن ملك للجميع، مؤكدًا استعداده لشغل أي مركز يطلبه منه المدرب وتنفيذ الواجبات والتكتيك الموكل إليه داخل أرضية الملعب.وأضاف بايش أن المنتخب السعودي يعد من بين أفضل منتخبات القارة الآسيوية، مبينًا أن المنتخبين سبق أن تواجها في مناسبات عدة، مشددًا على أن تركيز لاعبي سيكون داخل المستطيل الأخضر، بعيدًا عن الجماهير في المدرجات.وأوضح أن لاعبي المنتخب معتادون على خوض المباريات وسط أجواء جماهيرية، مؤكدًا أن الضغط الجماهيري أمر طبيعي في كرة القدم، ومتمنيًا أن تظهر المواجهة بالمستوى الفني الذي يليق باسم ومكانة العراق والسعودية.وبشأن منصات التواصل الاجتماعي، قال بايش إن اللاعب المحترف يجب أن يمتلك الوعي اللازم للتعامل معها، مشيرًا إلى أنه لا يفضل متابعة هذه المواقع خلال البطولات المجمعة، للحفاظ على تركيزه.وأكد لاعب المنتخب الوطني امتلاك الفريق الثقة والقدرة على مواجهة أي منتخب في العالم، مبينًا أن الطموح والرؤية المستقبلية تتمثل في أن يكون المنتخب العراقي ضمن أفضل ثلاثة منتخبات في قارة .