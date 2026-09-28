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مساعد مدرب السعودية: سنلعب بثقة أمام العراق ونسعى لإبقاء اللقب في جدة

رياضة

2026-09-28 | 05:04
مساعد مدرب السعودية: سنلعب بثقة أمام العراق ونسعى لإبقاء اللقب في جدة
123 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي، سيرافيم أنجليناس، جاهزية "الأخضر" لمواجهة المنتخب العراقي، مشيرًا إلى امتلاك فريقه فرصًا كبيرة للتسجيل، فيما شدد على أن الهدف هو تحقيق الفوز وضمان صدارة المجموعة.

وقال أنجليناس في مؤتمر صحفي، إن المنتخب السعودي يعمل بدقة على التفاصيل الدفاعية والهجومية، ويمتلك القدرات والمهارات التي تؤهله لمواجهة مختلف المنتخبات، مبينًا أن الفريق سيخوض مواجهة العراق بثقة، خاصة أن أسلوب لعب المنتخبين يتشابه في بعض الجوانب.

وأضاف أن طموح المنتخب السعودي يتمثل في تحقيق الانتصار خلال مواجهة الغد وضمان صدارة المجموعة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعكف على تحليل كيفية إدارة المباراة، رغم وجود بعض المشاكل المتعلقة بالإصابات.

وأوضح أن الجهاز الفني سيختار أفضل العناصر المتاحة لخوض المباراة، مع التركيز على تقديم أفضل مستوى وفق الخيارات المتوفرة.

وبشأن غياب المدرب جورجوس دونيس عن المؤتمر الصحفي، أكد أنجليناس أن المدرب لم يتعرض لأي إصابة، وسيكون حاضرًا بصورة طبيعية خلال مواجهة الغد.

وفيما يتعلق بإجراء المداورة، أشار إلى أن الجهاز الفني سيجري بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، بهدف منح الفرصة لعدد من اللاعبين وإتاحة دقائق مشاركة لهم، مع الحفاظ على الرغبة والطموح في تحقيق الفوز.

ونفى مساعد مدرب المنتخب السعودي وجود ضغوطات على الفريق من أجل الحصول على لقب البطولة، مؤكدًا أن التفكير ينصب بصورة إيجابية على العمل الذهني والبدني من أجل تحقيق الهدف.

وحول المنافس المحتمل في الدور نصف النهائي، قال أنجليناس إن المنتخب السعودي لا يفضل مواجهة فريق بعينه، موضحًا أن جميع الفرق في المربع الذهبي قادرة على تحقيق الفوز، وأن التركيز ينصب على عمل الفريق والاستعداد الكامل لأي منافس.

ووجه مساعد المدرب رسالة إلى جماهير المنتخب السعودي، مشيدًا بدعمها، ومؤكدًا أن البطولة تمثل فرصة لعودة "الأخضر" إلى منصات التتويج.

وختم أنجليناس بالتأكيد على أن المنتخب السعودي سيقدم كامل طاقته في البطولة، ولن يخذل جماهيره، معربًا عن أمله في أن يسهم دعم الجماهير في إبقاء اللقب في جدة.
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مساعد مدرب السعودية

سنلعب بثقة أمام العراق ونسعى لإبقاء اللقب في جدة

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