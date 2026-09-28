أرنولد قبل مواجهة السعودية: جاهزون لحسم بطاقة التأهل

وقال في مؤتمر صحفي، إن المنتخب العراقي عكف على تحليل أسلوب لعب المنتخب السعودي بدقة، مبينًا أن الفريقين سبق أن تواجها، وأن المنتخب السعودي يمتلك عناصر قوية ومهارات عالية، ويعتمد أسلوب الضغط العالي على أرضية الملعب.وأضاف أن خوض المباراة على أرض المنتخب السعودي وبين جماهيره سيزيد من صعوبة المهمة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يركز على الجانب الذهني للاعبين من أجل التعامل مع المواجهة بأفضل طريقة ممكنة.وفيما يتعلق بالتحكيم والأخطاء التحكيمية، أوضح أرنولد أن هناك بعض الجوانب التي تتطلب التحسين والتطوير، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بشأن ضرورة الحفاظ على التركيز داخل الملعب وعدم التأثر بالقرارات التحكيمية، وتنفيذ المهام المطلوبة من كل لاعب بالشكل الصحيح.وبشأن الأخطاء الدفاعية والأهداف التي استقبلها المنتخب، أكد أرنولد أن معالجة هذا الجانب تمثل نقطة مفصلية، لافتًا إلى أن التركيز خلال الفترة الماضية كان منصبًا بصورة أكبر على الجانب الهجومي والاستحواذ على الكرة.وتابع أن المنتخب بحاجة إلى تحسين منظومته الدفاعية وتطوير الأداء الدفاعي بشكل واضح، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق يفضل اللعب بأكثر من نهج تكتيكي ويتمتع بديناميكية جيدة داخل الملعب.وأشار أرنولد إلى إدراكه لحجم الضغط الجماهيري والفني الذي سيواجهه المنتخب، مؤكدًا جاهزية اللاعبين للتعامل معه وتقديم أفضل أداء ممكن من أجل تطوير كرة القدم العراقية، ومشيدًا بما قدمه المنتخب أمام ، ومشددًا على ضرورة مواصلة اللعب بإيجابية وقوة.وعن الاستعداد للمباراة، أوضح أرنولد أن المنتخب أتم جميع التحضيرات اللازمة لحسم بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة، مبينًا أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة وفقًا لقدرات المنافس، ولا سيما أن المباريات في هذه المستويات لا تكون سهلة.وأكد أن المنتخب السعودي فريق قوي وقادر على تحقيق الفوز، وهو ما وضعه الجهاز الفني في حساباته قبل المواجهة.وفيما يخص حالة اللاعبين والمشهد الطبي وإصابة أحد اللاعبين، قال أرنولد إن بعثة المنتخب غادرت الفندق في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم يتسنَّ للجهاز الفني الوقت الكافي لمعاينة الحالة وتقييم وضع اللاعب بشكل دقيق حتى الآن.ووجه أرنولد رسالة إلى والجماهير العراقية، قائلًا إن المنتخب يلعب من أجل الوطن ولا يشعر بأي ضغوط بسبب ذلك، مشيدًا بالدعم والمساندة التي تقدمها الجماهير للمنتخب الوطني.وأضاف أن الجماهير العراقية تمثل المحرك الأساسي خلف النتائج الإيجابية، مؤكدًا أن الهدف الأول للمنتخب هو إهداؤها الفرحة، ومعربًا عن تقديره للثقافة الشغوفة بكرة القدم في .