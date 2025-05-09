خبر سار لجماهير ريال مدريد

أصيب داني في مباراة أمام فياريال بالدوري الإسباني في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، ومنذ ذلك الحين يتابع اللاعب برنامجًا علاجيًّا خاصًّا للتعافي، في الوقت الذي فقد فيه كامل حظوظه للعب خلال الموسم الحالي.وقرر الطاقم الطبي لريال عدم المجازفة باللاعب تفاديًا لأي انتكاسة، وذلك على الرغم من أهمية صاحب الـ33 عامًا في خطط المدرب كارلو ، إضافة إلى معاناة الفريق في الجهة اليمنى من خط الدفاع منذ غيابه، حيث تأثر بشكل واضح دفاعيًّا بمختلف المسابقات.كشف كارفاخال في تصريحات حديثة له، أنه لن يشارك مع في المباريات المتبقية من عمر بطولة 2024-25، مشيرًا إلى أنه يستهدف العودة الصيف المقبل، بمناسبة بطولة في .وقال كارفاخال في تصريح صحفي مقتضب: "مهمتي هي العودة للمشاركة في للأندية، نعم.. هذا هو الهدف"، ويعد هذا التصريح بمثابة الخبر السار لجماهير التي تنتظر عودة قائدها، باعتباره أحد أهم نجوم الفريق، وحضوره في بطولة مماثلة سيزيد من فرص المنافسة على اللقب.ويشارك الريال في كأس العالم للأندية (من 15 يونيو وحتى 13 يوليو) بنسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا، وأوقعته القرعة ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب أندية وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث تعد فرص عملاق وافرة في تجاوز الدور الأول.