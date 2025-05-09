خبر سار لجماهير ريال مدريد

أصيب داني في مباراة الريال
أمام فياريال بالدوري الإسباني في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، ومنذ ذلك الحين يتابع اللاعب برنامجًا علاجيًّا خاصًّا للتعافي، في الوقت الذي فقد فيه كامل حظوظه للعب خلال الموسم الحالي.
وقرر الطاقم الطبي لريال مدريد
عدم المجازفة باللاعب تفاديًا لأي انتكاسة، وذلك على الرغم من أهمية صاحب الـ33 عامًا في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي
، إضافة إلى معاناة الفريق في الجهة اليمنى من خط الدفاع منذ غيابه، حيث تأثر الملكي
بشكل واضح دفاعيًّا بمختلف المسابقات.
داني كارفاخال يستهدف المشاركة في مونديال الأندية
كشف كارفاخال في تصريحات حديثة له، أنه لن يشارك مع ريال مدريد
في المباريات المتبقية من عمر بطولة الدوري الإسباني
2024-25، مشيرًا إلى أنه يستهدف العودة الصيف المقبل، بمناسبة بطولة كأس العالم للأندية
في الولايات المتحدة الأمريكية
.
وقال كارفاخال في تصريح صحفي مقتضب: "مهمتي هي العودة للمشاركة في كأس العالم
للأندية، نعم.. هذا هو الهدف"، ويعد هذا التصريح بمثابة الخبر السار لجماهير النادي الملكي
التي تنتظر عودة قائدها، باعتباره أحد أهم نجوم الفريق، وحضوره في بطولة مماثلة سيزيد من فرص المنافسة على اللقب.
ويشارك الريال في كأس العالم للأندية (من 15 يونيو وحتى 13 يوليو) بنسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا، وأوقعته القرعة ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب أندية الهلال السعودي
وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث تعد فرص عملاق الليغا
وافرة في تجاوز الدور الأول.