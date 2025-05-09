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مدرب ليفربول يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة"

رياضة

2025-05-09 | 10:16
مدرب ليفربول يشعر بـ&quot;خيبة أمل كبيرة&quot;
399 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
عبّر الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن خيبة أمل كبيرة، لرحيل ترينت ألكسندر أرنولد عن الفريق عقب انتهاء الموسم.

وقرر ترينت ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، عدم تمديد عقده مع "الريدز" والرحيل عقب انتهاء الموسم.
وسينضم أرنولد إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، بانتظار فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وقال آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي: "هل أعلم إلى أين يتجه أرنولد؟ لم يعلن أي شي رسميا سوى رحيله، لكنه لم يصرح عن وجهته القادمة".
وأضاف: "من المستحيل التعليق على مشاركته في كأس العالم للأندية مع فريقه الجديد، لكن كما ترون من ابتسامتي، كلنا نعلم إلى أين سيذهب".
وحول رحيله، قال سلوت: "الرحيل مؤلم، لكنه جزء من اللعبة، نشعر بخيبة أمل كبيرة لمغادرة ترينت ألكسندر أرنولد، ليس فقط لأنه إنسان رائع، بل أيضا لأنه ظهير أيمن مميز للغاية سيغادر الفريق".
وواصل: "لقد عملت من قبل في أندية مثل ألكمار وفينورد، واعتدت على خسارة لاعبين جيدين، في النهاية، نؤمن بأن لاعبا جيدا آخر سيظهر كما حدث دائما".
وبينما يترقّب الجمهور عودة أرنولد إلى ملعب "أنفيلد"، رفض المدرب أن يوجه المشجعين لكيفية استقباله، مكتفيا بالقول: "المشاعر ملك الجماهير، ليس من دوري أن أوجه الجماهير كيف تتعامل مع الأمر، لقد حصل اللاعبون على راحة لبضعة أيام، وسأنتظر لأرى كيف سيشعر أرنولد بعد العودة، تحدثت معه عبر واتساب، لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".
واستكمل: "قال أرنولد إنه لا يريد تشتيت الانتباه بهذا الإعلان، لذا نأمل أن تظل كل الطاقة موجهة لدعم اللاعبين والجماهير، وهو أقل ما يستحقه ترينت".
وحول الوضع الحالي للفريق، قال: "يورغن كلوب ترك الفريق في مكانة ممتازة، مع جودة عالية في التشكيلة، وإذا كان لديك فريق جيد، فقط عليك أن تعمل معهم وتخرج أفضل ما لديهم".
وعن ازدياد الصفقات المجانية في كرة القدم مؤخرا، قال: "لا يمكن إنكار أن الصفقات المجانية أصبحت أكثر انتشارا، لكن لا يزال هناك أيضا صفقات بأرقام ضخمة، ربما يكون هذا اتجاها جديدا، لكن من المبكر الجزم بذلك".
وأشار آرني سلوت إلى أن: "كونور براديلي سيلعب مباراة يوم الأحد لأنه سيكون بحاجة إلى مباريات أكثر للاستعداد جيدا للموسم المقبل".
ويستعد فريق ليفربول الذي حسم لقب بطل الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لصالحه مبكرا، لمواجهة ضيفه أرسنال يوم الأحد المقبل، في ختام مباريات الجولة الـ36 من "البريمير ليغ".

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ليفربول

ترينت ألكسندر أرنولد

أرسنال

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