وقرر البالغ من العمر 26 عاما، عدم تمديد عقده مع "الريدز" والرحيل عقب انتهاء الموسم.وسينضم إلى صفوف فريق الإسباني، بانتظار فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.وقال آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة في الدوري الإنجليزي: "هل أعلم إلى أين يتجه أرنولد؟ لم يعلن أي شي رسميا سوى رحيله، لكنه لم يصرح عن وجهته القادمة".وأضاف: "من المستحيل التعليق على مشاركته في مع فريقه الجديد، لكن كما ترون من ابتسامتي، كلنا نعلم إلى أين سيذهب".وحول رحيله، قال سلوت: "الرحيل مؤلم، لكنه جزء من اللعبة، نشعر بخيبة أمل كبيرة لمغادرة ترينت ، ليس فقط لأنه إنسان رائع، بل أيضا لأنه ظهير أيمن مميز للغاية سيغادر الفريق".وواصل: "لقد عملت من قبل في أندية مثل ألكمار وفينورد، واعتدت على خسارة لاعبين جيدين، في النهاية، نؤمن بأن لاعبا جيدا آخر سيظهر كما حدث دائما".وبينما يترقّب الجمهور عودة أرنولد إلى ملعب "أنفيلد"، رفض المدرب أن يوجه المشجعين لكيفية استقباله، مكتفيا بالقول: "المشاعر ملك الجماهير، ليس من دوري أن أوجه الجماهير كيف تتعامل مع الأمر، لقد حصل اللاعبون على راحة لبضعة أيام، وسأنتظر لأرى كيف سيشعر أرنولد بعد العودة، تحدثت معه عبر واتساب، لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".واستكمل: "قال أرنولد إنه لا يريد تشتيت الانتباه بهذا الإعلان، لذا نأمل أن تظل كل الطاقة موجهة لدعم اللاعبين والجماهير، وهو أقل ما يستحقه ترينت".وحول الوضع الحالي للفريق، قال: " ترك الفريق في مكانة ممتازة، مع جودة عالية في التشكيلة، وإذا كان لديك فريق جيد، فقط عليك أن تعمل معهم وتخرج أفضل ما لديهم".وعن ازدياد الصفقات المجانية في كرة القدم مؤخرا، قال: "لا يمكن إنكار أن الصفقات المجانية أصبحت أكثر انتشارا، لكن لا يزال هناك أيضا صفقات بأرقام ضخمة، ربما يكون هذا اتجاها جديدا، لكن من المبكر الجزم بذلك".وأشار آرني سلوت إلى أن: "كونور براديلي سيلعب مباراة يوم الأحد لأنه سيكون بحاجة إلى مباريات أكثر للاستعداد جيدا للموسم المقبل".ويستعد فريق الذي حسم لقب بطل الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لصالحه مبكرا، لمواجهة ضيفه أرسنال يوم الأحد المقبل، في ختام مباريات الجولة الـ36 من "البريمير ليغ".