تحديد موعد مغادرة أنشيلوتي عن ريال مدريد

وبحسب فابريزيو ، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين: ان "اتفاق الشفهي لتدريب في 2026 ما يزال ساريًا ومتاحًا للتوقيع".وبعد خلافات حول التوقيت بين وريال ، سيكمل أنشيلوتي إجراءات المغادرة بعد يوم الأحد المقبل، حيث ينتظر توقيع المدرب الإيطالي.وأضاف رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "أنشيلوتي وريال مدريد سيعلنان انفصالهما رسميًا بعد مواجهة برشلونة ضمن منافسات الجولة 35 من ".وأوضح: "لا توجد أي مشاكل بشأن راتب الموسم الإضافي، حيث لم يتسبب المدرب الإيطالي في أي مشاكل في هذا الشأن، ومن المنتظر أن يودع بحفاوة كبيرة كأسطورة على أن يخلفه ألونسو".وتم تحضير عقد ألونسو مسبقًا، ولم تكن هناك أي مشاكل مع معسكر أو ، حيث أبلغ الإسباني الفريق الألماني قبل عام برغبته في أن يصبح مدربًا لريال مدريد يومًا ما، كشرط أساسي لقبول تجديد عقده.