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تطورات جديدة في عقد لامين جمال مع برشلونة
رياضة
2025-05-10 | 05:36
1,612 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أكدت تقارير إسبانية أن لامين جمال سيوقّع على عقده الجديد مع برشلونة فور بلوغه سن الـ18 في يوليو المقبل، في خطوة حاسمة لضمان بقاء الموهبة الاستثنائية داخل أسوار “كامب نو” حتى عام 2030.
الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين، وسيحصل اللاعب على راتب كبير
يعكس
قيمته ومكانته المتزايدة في الفريق الأول، رغم القيود المالية التي يعاني منها النادي.
ما ساعد برشلونة على إتمام التجديد هو قانون من
رابطة الليغا
، يتيح للنادي إدخال عقود جديدة بشكل أكثر مرونة رغم الوضع الاقتصادي الصعب.
وإذا ما قورنت الصفقة بما تدفعه الأندية الكبرى من مبالغ ضخمة لجلب مواهب شابة، فإن الحفاظ على
جوهرة
مثل جمال يعتبر صفقة رابحة بكل المقاييس بالنسبة لإدارة
لابورتا
.
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