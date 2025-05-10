تطورات جديدة في عقد لامين جمال مع برشلونة

الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين، وسيحصل اللاعب على راتب كبير قيمته ومكانته المتزايدة في الفريق الأول، رغم القيود المالية التي يعاني منها النادي.ما ساعد برشلونة على إتمام التجديد هو قانون من ، يتيح للنادي إدخال عقود جديدة بشكل أكثر مرونة رغم الوضع الاقتصادي الصعب.وإذا ما قورنت الصفقة بما تدفعه الأندية الكبرى من مبالغ ضخمة لجلب مواهب شابة، فإن الحفاظ على مثل جمال يعتبر صفقة رابحة بكل المقاييس بالنسبة لإدارة .