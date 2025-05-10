تعادل مخيب لمانشستر سيتي مع متذيل البريميرليج

فشل في التغلب على ساوثهامبتون، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتعادل معه في عقر داره بدون أهداف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36.

التعادل أبقى السيتي في المركز الثالث مؤقتا بوصوله للنقطة 65، فيما ظل ساوثهامبتون في مؤخرة الجدول برصيد 12 نقطة.



تشكيلة السيتي الأساسية شهدت عودة لقيادة خط الهجوم على حساب ، الذي جلس من البداية على مقاعد البدلاء.