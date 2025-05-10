التعادل يحسم لقاء دهوك والطلبة في "نجوم العراق"

حسم التعادل السلبي، لقاء فريقي والطلبة، مساء اليوم السبت، ضمن لكرة القدم.



وانتهت المباراة وهي مؤجلة وجرت على في ، بالتعادل بدون أهداف. وبهذا التعادل يرفع الطلبة رصيده من النقاط الى 56 نقطة، بينما بلغ رصيد 48 نقطة.