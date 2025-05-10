رافينيا قبيل كلاسيكو الغد: سنحسمه بنتيجة كبيرة

وفي تصريحات نقلتها قناة "موفيستار بلس" الإسبانية
، قبيل كلاسيكو
الليجا المقرر غدا الأحد أمام ريال مدريد
، قال رافينيا
: "التفكير في بلوغ قمة كرة القدم دون برشلونة، أمر غير منطقي".
وأردف: "أستمتع كثيرا حاليا بهذه التجربة، لم أكن أحلم حتى بالوصول إلى ما أنا عليه اليوم.. ولا أتصور برشلونة من دوني".
وأجاب بحسم عندما سئل عن خطوته المقبلة: "تجديد عقدي".
يذكر أن عقد رافينيا مع البارسا
يمتد حتى حزيران 2027، وقد عقدت بالفعل عدة جلسات تمهيدية لبحث مسألة التمديد.
وبخصوص موقعة ريال مدريد
، قال نجم ليدز يونايتد
السابق: "حتى لحظة دخولنا الملعب، تسود أجواء توتر شديد قبل الكلاسيكو
.. التوتر أمر طبيعي في جميع المباريات، لكن هذه المواجهة تحمل توترا مضاعفا".
وواصل: "الفريقان يقاتلان من أجل الدوري، ولا يوجد فريق أفضل أو أسوأ.. أعتقد أننا مستعدون جيدا، وسنحقق نتيجة كبيرة".
وأعرب رافينيا عن فخره بتخطي أرقام مواطنه، نيمار
، بقميص برشلونة على الصعيد الأوروبي، قائلا: "سعيد بتحقيق أرقام أفضل من نيمار مع برشلونة، في أوروبا.. أتمنى مواصلة تسجيل الأهداف، وأن أحقق ما حققه هو مع هذا القميص
"، واستكمل: "أتحدث كثيرا مع نيمار، وأستفيد كثيرا من نصائحه في أمور عدة".