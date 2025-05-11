انفتاح على تلبية مطالب المدرب غراهام أرنولد.. هذا موعد وصول الجهاز الفني المساعد

winwin.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي مواجهتين حاسمتين أمام منتخبي والأردن ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة، وذلك يومي 5 و10 من يونيو/ حزيران المقبل، في مدينتي والعاصمة الأردنية عمّان.وقال عضو ، غانم عريبي، ان " لكرة القدم لطالما قدم الدعم اللازم والكبير لجميع مدربي المنتخبات الوطنية، سواء للمنتخب الأول أو لمنتخبات الفئات العمرية. لذلك، فإن الدعم الذي قدمناه للمدرب الإسباني منذ اليوم الأول لوصوله إلى وحتى رحيله، سنقدمه أيضًا للمدرب الجديد غراهام أرنولد، وسنوفر له كل ما يحتاج من دعم مالي، فني، ولوجستي من أجل إنجاح مهمته".وأضاف: "سبق أن تحدث الاتحاد العراقي بشكل مبدئي مع المدرب غراهام أرنولد حول رؤيته الفنية للفترة المقبلة، وسبل الإعداد للمرحلة الأخيرة من التصفيات. ومن ضمن ما نُوقش، تحديد موعد إيقاف مباريات ، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين المحليين لمغادرة أنديتهم والانضمام إلى معسكر المنتخب، الذي من المقرر أن يُقام في مدينة البصرة قبيل المواجهة المرتقبة أمام الجنوبية، حيث من المتوقع أن ينطلق المعسكر في الربع الأخير من شهر مايو/ أيار الجاري".وتابع عريبي حديثه قائلاً: "الاتحاد العراقي سيكون منفتحاً تماماً على تلبية كافة مطالب المدرب أرنولد، وإن قرر إيقاف الدوري بشكل فوري، فسنتخذ هذا القرار، لأننا نمر بمرحلة مصيرية في التصفيات، وتحقيق الفوز في الجولتين القادمتين قد يقربنا كثيراً من التأهل إلى 2026".وتابع: "أتذكر عندما كنا نلعب في تصفيات مونديال 1986، تم إيقاف الدوري العراقي آنذاك، وانضم جميع اللاعبين إلى معسكر المنتخب، وكنا في أعلى درجات الجاهزية، والحمد لله تأهلنا إلى كأس العالم. اليوم نريد أن نهيئ أجواء وظروفاً أفضل حتى من تلك التي كانت متاحة لنا سابقاً".وختم حديثه بالقول: "المدرب أرنولد يرغب، مبدئياً، في تفريغ اللاعبين المحليين قبل أسبوع من بدء المعسكر التدريبي، وذلك ليحضروا قبل التحاق اللاعبين المحترفين. أما الفريق المساعد للمدرب ، فمن المقرر أن يصل إلى العاصمة يوم الجمعة المقبل، إذ تم الاتفاق على أن يحضر أرنولد قبل طاقمه الفني. وحتى الآن، لم يحسم الاتحاد العراقي ملفي الجهاز الطبي والإعلامي للمنتخب، لكن سيتم حسم هذه الأمور قريباً خلال الاجتماعات المقبلة مع المدرب أرنولد"، بحسبوكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة " " فيما تبقى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع إمكانية تمديد العقد حتى عام 2027، وذلك لما بعد المقبلة.