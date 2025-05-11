اليوم.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد والبث المباشر والمعلق

سيكون هذا رابع كلاسيكو
هذا الموسم بعد مباراة الدور الأول في سانتياغو برنابيو والتي فاز بها البرسا
4-0، ونهائي كأس السوبر الإسباني
في السعودية
حيث فاز الكتلان أيضًا 5-2، فيما كانت آخر مواجهة على ملعب لا كارتوخا بالأندلس وشهدت الانتصار الثالث للبلوغرانا 3-2 والتتويج باللقب.
يتفوق برشلونة على ريال مدريد
بـ 4 نقاط في الليغا
، والفوز في الكلاسيكو
سيعني حسم اللقب عمليًا، أما فوز كتيبة كارلو أنشيلوتي
بما يحمله من طابع ثأري، من شأنه أن يُعيد المنافسة حتى اللحظة الأخيرة ويُحافظ على حظوظ الميرينغي
في التتويج باللقب للعام الثاني تواليًا.
في هذا التقرير سنتعرف إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2025 كيفية مشاهدة البث المباشر للكلاسيكو والمزيد.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2025
تُنقل منافسات الدوري الإسباني 2025 كما هي العادة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكون الوسيلة الوحيدة عربيًا لمتابعة الكلاسيكو المرتقب.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم هي beIN Sports HD 1 المشفرة، وكذلك beIN Sports HD 1 English باللغة الإنجليزية
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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم
إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية لبي إن سبورت، ستجد مباراة الريال
ضد برشلونة على عدد من القنوات على الأقمار الصناعية الغير عربية، نذكر منها "TV4 Sport Sweden، TV2 Sport Premium 1 HD، Match Football 2".
تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم
كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم
لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم هناك طريقتان، الأولى هي تطبيق تود "TOD"، والثانية خدمة بي إن كونكت "beIN CONNECT".
معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني 2025
سيكون معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم على قناة بي إن سبورت الناقلة للمباراة هو المعلق الرياضي المتميز عصام
الشوالي.
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة هو اليوم الأحد 11 مايو 2025، وتنطلق المباراة من ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت بغداد
ومكة المكرمة ومصر.