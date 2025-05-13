برشلونة يحسم ملف بديل كوندي

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شهد غارسيا تألقًا لافتًا في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة الأخيرة، مما قد يُلغي فكرة برشلونة في التعاقد مع بديل لجول كوندي في فترة الانتقالات الصيفية.



غارسيا، الذي كان قريبًا من مغادرة النادي في يناير الماضي، بات الآن مرشحًا لتجديد عقده مع الفريق والاستمرار خلال المواسم المقبلة.



وابدى المدرب دعمه الكبير لاستمرار اللاعب في صفوف الفريق، حيث يراه عنصرًا أساسيًا ومهمًا في التشكيلة.