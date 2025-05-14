برشلونة وريال مدريد يخذلان مشجعيهم في العراق.. ما القصة؟

وعلى الرغم من هذه الأحداث، ووفاة 3 أشخاص، لم يصدر أي من برشلونة أو حتى ، بياناً تضامنياً او حتى شجب لأي من هذه الأحداث.وما إن انتهى بين ريال وبرشلونة لصالح الأخير برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك في يوم الأحد 11 أيار 2025 حتى بدأت المشاحنات تطفو على السطح. والبداية كانت من منطقة البنوك، إذ وقعت مشاجرة استخُدمت فيها الـ"مسدسات"، وانتهت بتدخل أمني.وبحسب مصدر أمني، قال إن "مشاجرة بين مجموعة أشخاص بسبب الكلاسيكو ضمن منطقة البنوك تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس وإطلاق النار بالفضاء دون إصابات تذكر".في ، فقد تطاير الرصاص نتيجة الخلافات على مباراة الكلاسيكو، وهذا المشهد أوقع مصاباً بحالة خطرة في قضاء شمالي المحافظة، قبل أن يعلن لاحقاً عن وفاته، واعتقال الجاني على يد قوة أمنية.وبحسب وسائل إعلام محلية، قالت إن المشجع المدريدي هو من فتح النار على مشجع برشلوني بسبب مبالغته في التشفّي بخسارة الفريق .لم تقتصر حالات التعصب في التشجيع الرياضي على المشاجرات، بل وصل حال بعضهم الى من شدة الصدمة. إذ ذكرت مصادر محلية، أن شاباً توفي في ، بإقليم بسبب تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه 2 - 0 في .وأوضحت المصادر، أن "الشاب بازو، قد توفي بسبب ارتفاع ضغط الدم لديه نتيجة تسجيل فريق ريال مدريد هدفين في مرمى منافسه فريق برشلونة بعد بداية المباراة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الضغط عند بازو ثم أُغمي عليه، وبعد ذلك توفي، ليتسبب بحصول صدمة كبيرة جداً لأفراد عائلته وأصدقائه".وهذه ليست الحالة الأولى خلال الفترة الأخيرة، فخسارة برشلونة أمام انتر ضمن منافسات نصف نهائي دور ابطال اوروبا الأسبوع الماضي، تسببت هي الأخرى بوفاة مواطن خمسيني في .وبحسب مصادر أمنية، فإن الحادثة وقعت في مركز ، حيث كان الرجل يتابع المباراة من منزله، قبل أن تسوء حالته الصحية بشكل مفاجئ فور إطلاق صافرة النهاية.وانتهت المباراة التي أُقيمت ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز إنتر ميلان على برشلونة بنتيجة 4-3 بعد التمديد، ليتأهل الفريق الإيطالي إلى النهائي بمجموع 7-6 في مجموع المباراتين.ويترقب جمهور الفريقين، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، مباراتين منفصلتين لريال مدريد وبرشلونة في الدوري المحلي، لمعرفة إن كانتا ستشهدان إشارة أو الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح هؤلاء الضحايا العراقيين.