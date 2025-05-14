بحضور مدرب العراق.. التعادل يحسم مواجهة الكرخ والميناء في "نجوم العراق"

وانتهى الشوط الأول من المباراة على ملعب الساحرة ، ‏بالتعادل السلبي من دون اهداف.‏وسجل هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب بالدقيقة 58، وفي الدقيقة (60) سجل هدف التعديل عن طريق قائد الفريق .وبهذه النتيجة رفع رصيده للنقطة 40 بالمركز 14، بينما رفع الميناء رصيده للنقطة 36 بالمركز 16.وحضر مدرب منتخبنا الوطني العراقي غراهام ارنولد في لمتابعة المباراة.