مهمة حسم اللقب.. برشلونة يواجه إسبانيول في الدوري الإسباني اليوم

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في مهمة حسم لقب ، يحل ضيفا ثقيلا على نظيره إسبانيول، في كتالوني خالص، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من "الليغا" للموسم الحالي 2024-2025.





واقترب من التتويج بلقب بعد فوزه بنتيجة 4-3 على غريمه ريال ، مساء يوم الأحد الماضي، حيث كان هذا هو رابع انتصار في للنادي الكتالوني هذا الموسم.



برشلونة يواجه إسبانيول بمعنويات عالية

يدخل برشلونة، مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد أن أصبح قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 28 في تاريخه، حيث يمثل الديربي ضد إسبانيول فرصة جديدة للبلوغرانا لتأكيد جدارته بحصد لقب جديد خلال الموسم الحالي.



ويسعى النادي الكتالوني بقيادة المدرب الألماني إلى تجنب أي مفاجأة وحصد الفوز أمام إسبانيول ليتوج رسميا باللقب قبل جولتين عن ختام الموسم، حيث سيوسع الفارق إلى 7 نقاط عن غريمه.



وتجنب برشلونة، الهزيمة في آخر 27 مباراة في الدوري الإسباني أمام إسبانيول (مُحققًا 20 انتصارًا و7 تعادلات)، بما في ذلك الفوز (3-1) في مباراة الذهاب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويتطلع للتتويج ببطولة بشكل رسمي من خلال الفوز بالديربي أمام إسبانيول مساء اليوم، في ظل الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن الوصيف والفائز بمباراته أمس أمام مايوركا.واقترب من التتويج بلقب بعد فوزه بنتيجة 4-3 على غريمه ريال ، مساء يوم الأحد الماضي، حيث كان هذا هو رابع انتصار في للنادي الكتالوني هذا الموسم.يدخل برشلونة، مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد أن أصبح قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 28 في تاريخه، حيث يمثل الديربي ضد إسبانيول فرصة جديدة للبلوغرانا لتأكيد جدارته بحصد لقب جديد خلال الموسم الحالي.ويسعى النادي الكتالوني بقيادة المدرب الألماني إلى تجنب أي مفاجأة وحصد الفوز أمام إسبانيول ليتوج رسميا باللقب قبل جولتين عن ختام الموسم، حيث سيوسع الفارق إلى 7 نقاط عن غريمه.وتجنب برشلونة، الهزيمة في آخر 27 مباراة في الدوري الإسباني أمام إسبانيول (مُحققًا 20 انتصارًا و7 تعادلات)، بما في ذلك الفوز (3-1) في مباراة الذهاب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في الجانب الآخر، يرغب إسبانيول في تحقيق الفوز أيضًا وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب وترسيم بقائه في الليغا، حيث يقبع في المركز الـ16 مبتعدا بفارق 5 نقاط فقط عن ليغاني أول المهددين بالهبوط، حيث سيستغل في ذلك عاملي الأرض والجمهور.



ويتربع "البارسا" على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة جمعها من 35 مباراة، حقق خلالها الفوز في 26، تعادل في 4، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 95 هدفًا، واستقبلت شباكه 36.



على الجانب الآخر، يحتل إسبانيول المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة حصدها من الفوز في 10 مباريات، تعادل في 9، وتلقى 16 هزيمة، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، واستقبلت شباكه 47.



تاريخ مواجهات برشلونة ضد إسبانيول

التقى الفريقان في 217 مرة تاريخيًا، ويمتلك الأفضلية في سجل المواجهات، بعد أن حقق الفوز في 127 مباراة، مقابل 44 انتصارا لصالح إسبانيول، بينما حسم التعادل 46 مباراة.