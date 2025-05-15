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مهمة حسم اللقب.. برشلونة يواجه إسبانيول في الدوري الإسباني اليوم
رياضة
2025-05-15 | 04:51
767 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
في مهمة حسم لقب
الدوري الإسباني
، يحل
نادي برشلونة
ضيفا ثقيلا على نظيره إسبانيول، في
ديربي
كتالوني خالص، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من
بطولة الدوري الإسباني
"الليغا" للموسم الحالي 2024-2025.
ويتطلع
النادي الكتالوني
للتتويج ببطولة
الدوري الإسباني
بشكل رسمي من خلال الفوز بالديربي أمام إسبانيول مساء اليوم، في ظل الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن
ريال مدريد
الوصيف والفائز بمباراته أمس أمام مايوركا.
واقترب
البارسا
من التتويج بلقب
الليغا
بعد فوزه بنتيجة 4-3 على غريمه ريال
مدريد
، مساء يوم الأحد الماضي، حيث كان هذا هو رابع انتصار في
الكلاسيكو
للنادي الكتالوني هذا الموسم.
برشلونة يواجه إسبانيول بمعنويات عالية
يدخل برشلونة، مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد أن أصبح قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 28 في تاريخه، حيث يمثل الديربي ضد إسبانيول فرصة جديدة للبلوغرانا لتأكيد جدارته بحصد لقب جديد خلال الموسم الحالي.
ويسعى النادي الكتالوني بقيادة المدرب الألماني
هانز فليك
إلى تجنب أي مفاجأة وحصد الفوز أمام إسبانيول ليتوج رسميا باللقب قبل جولتين عن ختام الموسم، حيث سيوسع الفارق إلى 7 نقاط عن غريمه.
وتجنب برشلونة، الهزيمة في آخر 27 مباراة
ديربي
في الدوري الإسباني أمام إسبانيول (مُحققًا 20 انتصارًا و7 تعادلات)، بما في ذلك الفوز (3-1) في مباراة الذهاب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
في الجانب الآخر، يرغب إسبانيول في تحقيق الفوز أيضًا وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب وترسيم بقائه في الليغا، حيث يقبع في المركز الـ16 مبتعدا بفارق 5 نقاط فقط عن ليغاني أول المهددين بالهبوط، حيث سيستغل في ذلك عاملي الأرض والجمهور.
ويتربع "البارسا" على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة جمعها من 35 مباراة، حقق خلالها الفوز في 26، تعادل في 4، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 95 هدفًا، واستقبلت شباكه 36.
على الجانب الآخر، يحتل إسبانيول المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة حصدها من الفوز في 10 مباريات، تعادل في 9، وتلقى 16 هزيمة، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، واستقبلت شباكه 47.
تاريخ مواجهات برشلونة ضد إسبانيول
التقى الفريقان في 217 مرة تاريخيًا، ويمتلك
نادي برشلونة
الأفضلية في سجل المواجهات، بعد أن حقق الفوز في 127 مباراة، مقابل 44 انتصارا لصالح إسبانيول، بينما حسم التعادل 46 مباراة.
المصدر:
winwin
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