الإنجليزي فاردي يخوض مباراته الـ500 والأخيرة

وذكرت "بي إيه ميديا"، أن فاردي (38 عاما) سيرحل عن بنهاية الموسم الحالي، ولن يشارك في المباراة الختامية للفريق أمام مضيفه في 25 مايو الجاري.وسيتم الاحتفال بالمهاجم المخضرم قبل وبعد مباراة ليستر ضد إبسويتش، علما بأن هذه هي المباراة الأخيرة التي سيخوضها " " على ملعبهم "كينج " هذا الموسم.وقد أعلن فاردي قرار رحيله عن النادي قبل عدة أسابيع عقب تأكد هبوط ليستر رسميا لدوري الدرجة الأولى.وسجل فاردي 199 هدفا في 499 مباراة ويسعى لتسجيل هدفه رقم 200 للفريق في ظهوره الأخير أمام إبسويتش.وحظى فاردي بمسيرة رائعة مع ليستر، حيث فاز معه بلقب الدوري في موسم 2015-2016، وكأس في 2021، كما صعد معه مرتين من إلى .