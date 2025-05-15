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الإنجليزي فاردي يخوض مباراته الـ500 والأخيرة
رياضة
2025-05-15 | 10:02
494 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
يلعب المهاجم الإنجليزي
جيمي فاردي
مباراته رقم 500 والأخيرة له مع
ليستر سيتي
الأحد المقبل، أمام فريق إبسويتش تاون بالجولة الـ37 قبل الأخيرة من
بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وذكرت
وكالة الأنباء البريطانية
"بي إيه ميديا"، أن فاردي (38 عاما) سيرحل عن
ليستر
بنهاية الموسم الحالي، ولن يشارك في المباراة الختامية للفريق أمام مضيفه
ليفربول
في 25 مايو الجاري.
وسيتم الاحتفال بالمهاجم المخضرم قبل وبعد مباراة ليستر ضد إبسويتش، علما بأن هذه هي المباراة الأخيرة التي سيخوضها "
الثعالب
" على ملعبهم "كينج
باور
" هذا الموسم.
وقد أعلن فاردي قرار رحيله عن النادي قبل عدة أسابيع عقب تأكد هبوط ليستر رسميا لدوري الدرجة الأولى.
وسجل فاردي 199 هدفا في 499 مباراة ويسعى لتسجيل هدفه رقم 200 للفريق في ظهوره الأخير أمام إبسويتش.
وحظى فاردي بمسيرة رائعة مع ليستر، حيث فاز معه بلقب الدوري في موسم 2015-2016، وكأس
الاتحاد الإنجليزي
في 2021، كما صعد معه مرتين من
دوري الدرجة الأولى
إلى
الدوري الممتاز
.
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