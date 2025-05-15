حادث مروع يعكر "الديربي الكتالوني"

وبحسب شهود عيان لصحيفة " " ، فإن السيارة اندفعت بشكل مفاجئ نحو الحشد المتجمع، ما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى في محيط الملعب، وسط مشاهد وصفت بالصادمة، وصرخات من المتواجدين في المكان.وعلى الفور، وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.وكشفت المعلومات الأولية، الصادرة عن قوات شرطة كتالونيا، أن عدد المصابين بلغ 13 شخصا، لكن الإصابات طفيفة، ولا توجد حالات خطيرة.وبحسب الشرطة ونادي إسبانيول، فإن الحادث نتج عن فقدان سيدة السيطرة على مركبتها، وكان عرضيا وليس متعمدا.