تهنئة مقتضبة من ريال مدريد لبرشلونة

وفاز برشلونة على إسبانيول 2-0، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من ، ليحسم اللقب رسميا.ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" رسالة مقتضبة جاء فيها: "تهانينا لبرشلونة على لقب الليغا 2024-2025."ويعد هذا اللقب هو الـ28 في سجل برشلونة ضمن ، ليواصل ملاحقته لغريمه ، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بواقع 36 لقبا.وتأتي هذه التهنئة في إطار روح المنافسة الشريفة بين قطبي الكرة ، في عادة متكررة من أحد الطرفين بعد حسم الآخر للقب بشكل رسمي.