كشف موعد إعلان قائمة المنتخب العراقي لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه قرر إقامةَ مؤتمرٍ خاصٍ في مقر الاتحادِ يوم الخميس المُقبل الموافق 22 من شهر أيار / مايو الحالي في الساعة الواحدة من بعد الظهر، لإعلان قائمةِ المنتخب الوطنيّ لمباراتي والأردن، والمقرر إجراؤها يومي 5 و10 من الشهر المقبل، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات للمجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات 2026.ويستعد منتخب للدخول في معسكر تدريبي في مدينة استعدادًا لمواجهتي الجنوبية والأردن، في الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل.