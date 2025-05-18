رايس يهدي آرسنال بطاقة "دوري أبطال"

ضمن آرسنال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفوزه مساء الأحد على ضيفه 1-0، ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من .

وأحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55. وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الخامس، فيما بقي رصيد 66 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف عن وأستون .