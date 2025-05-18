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شرطة ديالى تكشف حقيقة وجود خطف في المقدادية

رياضة

2025-05-18 | 15:45
شرطة ديالى تكشف حقيقة وجود خطف في المقدادية
997 شوهد

نفت قيادة شرطة ديالى، مساء الأحد، وجود حالة خطف في قضاء المقدادية.

وجاء في بيان رسمي، "تنفي قيادة شرطة محافظة ديالى ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حالة خطف في قضاء المقدادية".
 
وأوضح البيان أن "الحادثة تعود إلى مشاجرة بين طرفين من الأقارب، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأطراف المتسببة بالمشاجرة".
 
وأكدت قيادة الشرطة "حرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق بكل شفافية"، داعية إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها إثارة القلق وزعزعة الأمن المجتمعي".
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