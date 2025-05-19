شكوك بشأن مستقبل تشيزني مع برشلونة

رغم تفاؤل في برشلونة بإمكانية استمرار ضمن صفوف الفريق، إلا أن المصادر داخل النادي تؤكد أن الموقف لا يزال بدائرة الشك وغير محسوم حتى الآن.يُذكر أن عقد تشيزني الحالي يمتد حتى يونيو 2025، وقد قدم له النادي عرضًا جديدًا لتمديد العقد لعامين إضافيين، لكنه لم يرد حتى اللحظة.تُعد مسألة تجديد عقد تشيزني من أولويات برشلونة في الفترة المقبلة، في ظل رغبته في الحفاظ على الاستقرار في مركز حراسة المرمى.