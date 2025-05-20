بينها الزوراء.. مباريات دوري نجوم العراق اليوم

‏وستقام مباراتان عند الساعة الـ 6:00 مساءً تجمع الأولى مع ضيفه فريق الطلبة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وتقام المباراة على في .‏ وستجمع المباراة الثانية فريق الحدود مع ضيفه فريق متصدر ترتيب الفرق برصيد 71 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 33 على المباراة على .‏وستنطلق مباراة واحدة عند الساعة الـ 8:30 مساءً ، تجمع ، مع ضيفه فريق على .