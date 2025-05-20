صحيفة إيطالية تكشف قرب عودة كلوب للتدريب من بوابة هذا النادي

وأوضحت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية في تقرير لها أن اقترب من قيادة خلفاً للمدرب الذي سيرحل بنهاية الموسم.ولقد أتم كلوب الاتفاق مع بعد نقاشات ومفاوضات خلال الفترة الماضية لم يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام.وأخبر كلوب رئيس بموافقته على تولي المسؤولية لفريق العاصمة الإيطالية يوم الأحد الماضي.وينوي كلوب بحسب التقرير الإيطالي إجراء العديد من التغييرات على قائمة فريق روما الذي يحتل المركز الخامس في قبل جولة على نهايته.ويمتلك روما قبل جولة من نهاية الدوري الإيطالي فرصة للفوز بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حيث لا يفصله عن إلا نقطة يتيمة.يذكر أن كلوب حقق لقبين للدوري الألماني مع في 2011 و2012 وفاز مع بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.