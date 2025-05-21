طباخ رونالدو السابق يكشف سعر أغلى طبق قدمه للنجم البرتغالي

وأجرى جورجيو بارون، الطباخ السابق لكريستيانو ، حوارًا مع صحيفة الاقتصادية كشف خلاله عن سعر أغلى طبق قدمه للاعب خلال عمله معه حين كان يلعب لصالح .الجمهور قد يتوقع رقمًا عاليًا لسعر أغلى وجبة تناولها "الدون"، لكن المفاجأة كانت أن الرقم لم يتجاوز حاجز الـ150 يورو! وهو رقم قد يُوصف بأنه "لا يُصدق" من العديد من المتابعين.الرجل كشف عن أمنيته فتح مطعم خاص به في السعودية، حيث يمتلك الآن واحدًا في .