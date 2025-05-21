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عقبة امام تعاقد برشلونة مع ويليامز
رياضة
2025-05-21 | 06:08
649 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن
نادي برشلونة
يدرس بجدية إعادة محاولة التعاقد مع
الجناح
الإسباني
نيكو ويليامز
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويليامز، الذي تألق هذا الموسم بقميص أتلتيك
بلباو
، كان هدفًا سابقًا للنادي الكتالوني، إلا أن الصفقة لم تكتمل في الصيف الماضي بسبب المطالب المالية المرتفعة، إلى جانب رغبة اللاعب في الحصول على ضمانات باللعب أساسيًا.
برشلونة يرى في نيكو خيارًا مثاليًا لتدعيم
الجناح
الأيسر، خاصة مع أسلوبه الهجومي السريع وتطوره المستمر، وهو ما يتماشى مع أفكار المدرب
هانز فليك
.
الشرط الجزائي في عقد ويليامز يبلغ حوالي 58 مليون يورو، مما يجعل الصفقة ممكنة من الناحية القانونية، لكن التحدي الأكبر سيكون في إقناع اللاعب، خصوصًا مع وجود اهتمام من أندية أوروبية كبيرة مثل
بايرن ميونخ
وأرسنال.
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https://www.alsumaria.tv/authors
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