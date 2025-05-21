عقبة امام تعاقد برشلونة مع ويليامز

ويليامز، الذي تألق هذا الموسم بقميص أتلتيك ، كان هدفًا سابقًا للنادي الكتالوني، إلا أن الصفقة لم تكتمل في الصيف الماضي بسبب المطالب المالية المرتفعة، إلى جانب رغبة اللاعب في الحصول على ضمانات باللعب أساسيًا.برشلونة يرى في نيكو خيارًا مثاليًا لتدعيم الأيسر، خاصة مع أسلوبه الهجومي السريع وتطوره المستمر، وهو ما يتماشى مع أفكار المدرب .الشرط الجزائي في عقد ويليامز يبلغ حوالي 58 مليون يورو، مما يجعل الصفقة ممكنة من الناحية القانونية، لكن التحدي الأكبر سيكون في إقناع اللاعب، خصوصًا مع وجود اهتمام من أندية أوروبية كبيرة مثل وأرسنال.