ما تفاصيل مبادرة برشلونة لتعزيز السلام في العراق وسوريا؟

أمضى أوليغير 6 سنوات متتالية في صفوف بين 2002 و2008، وظهر معه في 175 مباراة على مستوى كل البطولات، تاركًا إرثًا كبيرًا في ملعب (كامب نو).وحصد قلب الدفاع المعتزل عام 2011، بطولات عديدة بقميص ، أبرزها دوري أبطال أوروبا نسخة 2006، ولقبين متتاليين في في 2005 و2006.وجاءت مبادرة (دوري الأمل) الرائدة من ولاعبه السابق، أوليغير، لإحياء السلام وخدمته في العراق وسوريا، للنهوض بالمنطقتين من جديد بعد أعوام من الحرب والأحداث الملتهبة.ويسعى المشروع للاستفادة من الرياضة كأداة لتغيير المجتمع في منطقتي وشمال شرقي ، بالتعاون مع (مؤسسة بارسا) و(مدرسة لاكاسرنا لكرة القدم) التي أسسها أوليغير، ومؤسسات خيرية أخرى.وتستهدف المبادرة بالأساس تعزيز الاندماج الاجتماعي والحيلولة دون نشوب نزاعات عنيفة مستقبلًا أو عمليات نشر أفكار أصولية بين الأجيال الجديدة. مع تنفيذ ذلك عبر مدارس كرة القدم المحلية المهتمة بتعزيز ثقافة السلام والحوار والتعايش وتفكيك خطاب الكراهية والعنف.جدير بالذكر أن النادي الكتالوني يشرع بين الحين والآخر في تدشين مشروعات ومبادرات خيرية في مناطق عانت من حروب سابقة.ولا تكتسب منافسات (دوري الأمل) أي طابع تنافسي، بل تسعى لتشجيع أكثر من 600 طفل تتراوح أعمارهم بين و14 عاماً مع مراعاة المساواة بين الجنسين والتمثيل العرقي وإشراك اللاجئين من مناطق ريفية والذين سيلعبون مرة أسبوعيًا.في سياق آخر، أنهى فريق البارسا لكرة القدم الموسم الحالي بالتتويج بالثلاثية المحلية، وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، في أول موسم على الإطلاق للمدرب الألماني المخضرم .