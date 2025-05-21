رسميًا.. فليك قائداً لبرشلونة حتى 2027

وذكر بيان للنادي، ان" برشلونة ومدربه توصلا إلى اتفاق لتجديد عقده، ليستمر ارتباطه بالنادي حتى 30 حزيران 2027".وأضاف البيان، ان "المدرب الألماني وقع العقد الجديد اليوم في مقر النادي، بحضور الرئيس ، ونائب ، والمدير الرياضي (ديكو)، وعدد من المسؤولين".وقاد فليك برشلونة في موسمه الأول لتحقيق الثلاثية المحلية، حيث فاز بلقب ، ، وكأس السوبر الإسباني.