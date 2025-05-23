صلاح يطمح لجائزة "لاعب العام" والفوز بدوري الأبطال

وحصل في لكرة القدم، المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم ، للمرة الثالثة خلال مسيرته، بعد عامي 2018 و2022، تقديرا لدوره المحوري في قيادة للفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم (2024-2025).ونشر النجم المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، صورته من حفل الأفضل في الدوري الإنجليزي من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وعلق: "إنه لشرف لي أن أفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة".وقال صلاح في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "الفوز بهذه الجائزة شرف كبير، خاصة مع الأسماء العظيمة التي سبقتني. لقد ساهمت بشكل كبير في تتويج ليفربول بالدوري، ويوم الفوز على كان الأسعد في حياتي".وأضاف: "رغم التحديات في بداية الموسم، عملنا بجد تحت قيادة مدرب رائع (سلوت) ولاعبين مميزين، ونجحنا في تحقيق اللقب."وأعرب صلاح عن طموحه لتجاوز رقم ، الذي فاز بالجائزة 3 مرات، قائلا: "آمل أن أعود للفوز بها الموسم المقبل، مع تحقيق لقبي ، ودوري أبطال أوروبا."وخلال حفل التتويج، تسلم صلاح الجائزة من أسطورة ليفربول ، صاحب الرقم القياسي بتسجيل 346 هدفا مع النادي.وفي لحظة خفيفة الظل، مازح صلاح راش قائلا: "سألته إن كان يلعب في مباريات 5 ضد 5! ما حققه راش مذهل، ورقمه سيظل خالدا".بدوره، علق راش مازحا: "من يدري ما قد يحققه صلاح خلال العامين المقبلين؟".ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 هدفا، كما أنه الأكثر مساهمة في المسابقة برصيد 18 تمريرة حاسمة.ويستعد النجم المصري لخوض المباراة الختامية مع فريقه ليفربول ضد ضيفه يوم الأحد المقبل، على ملعب "أنفيلد"، حيث يحتاج إلى تسجيل أو صناعة هدفين لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم آندي كول، وآلان شيرر (47 مساهمة تهديفية في موسم من 38 جولة)، ليحتفل بأفضل طريقة بلقب بطل "البريمير ليغ".