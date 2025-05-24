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المنتخبات المشاركة والتصنيف.. كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة كأس العرب 2025

رياضة

2025-05-24 | 03:15
المنتخبات المشاركة والتصنيف.. كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة كأس العرب 2025
505 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تعود المنتخبات الناطقة بلغة الضاد من جديد إلى قطر، عندما تجمع بينهم منافسة محتدمة على كأس العرب في نسخته الثانية بشكله ونظامه الجديدان كليًا.

كان اللقاء العربي الخالص الأول تحت رعاية الفيفا خلال 2021، في بروفة نهائية حينها قبل استضافة قطر كأس العالم 2022 الذي بهر جميع المتابعين.

الإثارة والندية كانتا سمة البطولة العربية في نسختها الأولى، وبعد صدامات ومواجهات محتدمة وديربيات، وصل للنهائي الجارين الجزائر وتونس في ديربي شمال أفريقي انتهى لصالح محاربو الصحراء.

وفي الأسطر التالية، نتعرف معًا على موعد قرعة كأس العرب 2025، ونلقي نظرة على نظامها وتصنيف المنتخبات المشاركة وما هو أكثر..

موعد قرعة كأس العرب 2025
موعد قرعة كأس العرب في نسختها الثانية، هو يوم غد الأحد 25 مايو 2025، وذلك بمشاركة ممثلي جميع المنتخبات المشاركة.

وسيقام الحدث المنتظر الذي يعد بمثابة التدشين الرسمي للبطولة العربية في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستكون شاهدة على فعاليات المسابقة نهاية العام الحالي.

نظام قرعة كأس العرب 2025
يشارك في كأس العرب 23 فريقًا، 9 منها تبدأ مشوارها مباشرةً من دور المجموعات، أما البقية والبالغ عددهم 14 فتخوض الملحق المؤهل للمسابقة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب.

تبدأ الأدوار الأساسية بدور المجموعات، والذي ستقام قرعته يوم غد الأحد، وتم تقسيم جميع الفرق المشاركة على 4 مستويات، بناءً على ترتيبهم في تصنيف الفيفا للمنتخبات في أبريل 2025.

بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العرب بدايةً من الدور التمهيدي، فقد تم تحديد المواجهات بناءً على التصنيف أيضًا، فعلى سبيل المثال يواجه عمان صاحب التصنيف العاشر المنتخب الصومالي صاحب التصنيف 23 والأخير.

وبالعودة لنظام القرعة، فسيتم تحديد من خلالها المجموعات الأربع في البطولة، من خلال سحب كرة من كل مستوى تباعًا، على ألا يواجه أي فريق في مستوى ما آخر من نفس المستوى.

المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025
تشارك جميع المنتخبات العربية من المحيط للخليج في كأس العرب 2025، وفي مقدمتهم المنتخب القطري الذي يشارك بصفته صاحب الأرض والجمهور.

سيشارك مباشرةً في دور المجموعات من الجانب الآسيوي السعودية والعراق والأردن والإمارات، ومن الجانب الأفريقي ستجد حامل اللقب ووصيفه الجزائر وتونس، بجانب المغرب ومصر.

مستويات المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025

القنوات الناقلة لقرعة كأس العرب 2025
لم تعلن أي قناة حتى الآن عن حصولها على حقوق القرعة، لكن بالطبع ستتوفر على غالبية الشبكات العربية الرياضية حالها حال المسابقة.
 
وبإقامتها في الأراضي القطرية، فستكون قناة بي إن سبورت في مقدمة القنوات الناقلة لقرعة كأس العرب 2025 عبر قناتها الإخبارية المفتوحة، كما ننتظر مشاهدتها على أكثر من شبكة عربية أخرى.

موعد كأس العرب 2025
كما ذكرنا، تنطلق الأدوار الأساسية بدور المجموعات، والذي سينطلق في الأول من ديسمبر القادم، على أن تستمر المنافسة على كأس العرب حتى الثامن عشر من نفس الشهر.

أما الدور التمهيدي للبطولة العربية، فلم يتم الإعلان عن موعده حتى الآن، ومن المتوقع أن يقام في قبيل انطلاق المسابقة خلال نفس التوقيت على الأراضي القطرية.
 
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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المنتخبات المشاركة والتصنيف

كل ما تريد معرفته

موعد قرعة كأس العرب 2025

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