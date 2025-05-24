المنتخبات المشاركة والتصنيف.. كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة كأس العرب 2025

كان اللقاء العربي الأول تحت رعاية خلال 2021، في بروفة نهائية حينها قبل استضافة قطر 2022 الذي بهر جميع المتابعين.الإثارة والندية كانتا سمة في نسختها الأولى، وبعد صدامات ومواجهات محتدمة وديربيات، وصل للنهائي الجارين الجزائر وتونس في ديربي شمال أفريقي انتهى لصالح محاربو .وفي الأسطر التالية، نتعرف معًا على موعد قرعة كأس العرب 2025، ونلقي نظرة على نظامها وتصنيف المنتخبات المشاركة وما هو أكثر..موعد قرعة كأس العرب في نسختها الثانية، هو يوم غد الأحد 25 مايو 2025، وذلك بمشاركة ممثلي جميع المنتخبات المشاركة.وسيقام الحدث المنتظر الذي يعد بمثابة التدشين الرسمي للبطولة العربية في العاصمة القطرية ، والتي ستكون شاهدة على فعاليات المسابقة نهاية العام الحالي.يشارك في كأس العرب 23 فريقًا، 9 منها تبدأ مشوارها مباشرةً من دور المجموعات، أما البقية والبالغ عددهم 14 فتخوض الملحق المؤهل للمسابقة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب.تبدأ الأدوار الأساسية بدور المجموعات، والذي ستقام قرعته يوم غد الأحد، وتم تقسيم جميع الفرق المشاركة على 4 مستويات، بناءً على ترتيبهم في تصنيف الفيفا للمنتخبات في أبريل 2025.بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العرب بدايةً من الدور التمهيدي، فقد تم تحديد المواجهات بناءً على التصنيف أيضًا، فعلى سبيل المثال يواجه عمان صاحب التصنيف العاشر المنتخب الصومالي صاحب التصنيف 23 والأخير.وبالعودة لنظام القرعة، فسيتم تحديد من خلالها المجموعات الأربع في البطولة، من خلال سحب كرة من كل مستوى تباعًا، على ألا يواجه أي فريق في مستوى ما آخر من نفس المستوى.تشارك جميع المنتخبات العربية من المحيط للخليج في كأس العرب 2025، وفي مقدمتهم المنتخب الذي يشارك بصفته صاحب الأرض والجمهور.سيشارك مباشرةً في دور المجموعات من الجانب الآسيوي والعراق والأردن والإمارات، ومن الجانب الأفريقي ستجد حامل اللقب ووصيفه الجزائر وتونس، بجانب ومصر.لم تعلن أي قناة حتى الآن عن حصولها على حقوق القرعة، لكن بالطبع ستتوفر على غالبية الشبكات العربية الرياضية حالها حال المسابقة.