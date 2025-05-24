مبابي يودع انشيلوتي بكلمات مؤثرة

وكتب النجم الفرنسي على "إنستغرام"، مخاطباً المدرب الإيطالي: "اليوم آخر مباراة من مسيرتك المذهلة في النادي. شكراً لك ولطاقمك على كل ما فعلتموه من أجلي منذ اليوم الأول. كان شرفاً هائلاً أن أحظى بمدرب مثلك. أتمنّى لك الأفضل في المستقبل".النادي الأبيض أعلن الجمعة رحيل المدرب الإيطالي بعد مباراته ضد السبت، في المرحلة الأخيرة من .الذي سيدرّب منتخب ، سينال وداعاً لائقاً في "سانتياغو برنابيو"، على غرار قائد الفريق ، الذي سيخوض مباراته الأخيرة على هذا الملعب، على أن يرحل بعد .في موسمه الأول مع ، سجل 40 هدفاً، بما في ذلك 29 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الإسباني.