مبابي يدخل تاريخ الليجا في أول موسم له

ووفقًا لإحصائية نشرتها شبكة "أوبتا" العالمية، أصبح رابع لاعب في تاريخ الليجا ينجح في تسجيل 30 هدفًا أو أكثر خلال موسمه الأول في المسابقة، بعد كل من:• برودين (Pruden) في موسم 1940-1941 بـ33 هدفًا.• روماريو في موسم 1993-1994 بـ30 هدفًا.• الظاهرة نازاريو في موسم 1996-1997 بـ34 هدفًا.ويؤكد هذا الإنجاز أن مبابي لا يكتفي بإبهار جماهير البرنابيو بسرعته ومهاراته، بل يواصل كتابة اسمه في سجلات التاريخ، جنبًا إلى جنب مع أساطير اللعبة، في أول مواسمه بقميص .وانتهى الشوط الأول بتقدم بهدف دون مقابل.