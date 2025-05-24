الشرطة يستعيد صدارة الدوري بفوز على دهوك

تمكن فريق الشرطة، مساء السبت، من استعادة صدارة لكرة القدم بفوزه على مستضيفه .​



وفاز الشرطة على بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ21 من . وبهذا الفوز تصدر فريق الشرطة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 77 نقطة فيما تجمد رصيد دهوك عند النقطة 51 في المركز السابع.