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الشرطة يستعيد صدارة الدوري بفوز على دهوك
رياضة
2025-05-24 | 14:21
المصدر:
السومرية نيوز
654 شوهد
تمكن فريق الشرطة، مساء السبت، من استعادة صدارة
دوري نجوم العراق
لكرة القدم بفوزه على مستضيفه
دهوك
.
وفاز الشرطة على
دهوك
بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ21 من
دوري نجوم العراق
.
وبهذا الفوز تصدر فريق الشرطة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 77 نقطة فيما تجمد رصيد دهوك عند النقطة 51 في المركز السابع.
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