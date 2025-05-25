باريس يمنح فرنسا بطاقة سابعة في بطولات أوروبا

وتوج البي إس جي بكأس للمرة الثانية على التوالي، ورقم 16 في تاريخه، بالفوز على ريمس 3-0، مساء السبت، في المباراة النهائية.وحقق العملاق الباريسي، الثلاثية المحلية للموسم الثاني تواليا، تحت قيادة مديره الفني الإسباني الذي تولى المسئولية في صيف 2023، وجدد تعاقده حتى 2027.ولكن تتويج بكأس فرنسا، منح بلاده، بطاقة أوروبية سابعة، وذلك بعد تأهله رفقة ومارسيليا ونيس لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد احتلال المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري.في المقابل، سيشارك ليل وأولمبيك ، صاحبا المركزين الخامس والسادس، للمشاركة في مسابقة .وبعد انتقال ليون للمشاركة في اليوروبا ليج بعد ضياع الفرصة من ريمس، تأهل ستراسبورج، سابع الترتيب بجدول هذا الموسم، ليشارك في دوري المؤتمر.