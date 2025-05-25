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سورلوث يواصل تألقه.. أتلتيكو مدريد بفوز ساحق
رياضة
2025-05-25 | 12:46
505 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
أنهى فريق
أتلتيكو مدريد
الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، بفوز ساحق على جيرونا في عقر داره (4-0) في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة 38 الأخيرة من الدوري.
وواصل النجم النرويجي
ألكسندر
سورلوث تألقه وافتح التسجيل "للروخي بلانكو" في الدقيقة 68 قبل أن يعود في الوقت الضائع ويحرز هدفين متتاليين ليوقع على ثلاثية "
هاتريك
".
بينما سجل زميله المدافع الفرنسي كليمو لونغليه فعند الدقيقة 87 من زمن اللقاء.
وكان سورلوث قد دخل تاريخ
الدوري الإسباني لكرة القدم
، بتسجيله أسرع "هاتريك" من حيث التوقيت الزمني إلى 10 دقائق و46 ثانية وكذلك الفارق الزمني بين الأهداف في تاريخ المسابقة، لفريق أتلتيكو خلال مباراته أمام فريقه السابق
ريال سوسييداد
، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري، قبل أن يوقع على هدف رابع أيضا.
ورفع ألكسندر سورلوث رصيده إلى 20 هدفا ويحتل المركز الرابع في قامة أفضل الهدافين حتى الآن في الموسم الحالي للدوري.
بينما رفع فريق
أتلتيكو مدريد
رصيده بعد هذا الفوز إلى 76 نقطة واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".
في المقابل احتل نادي جيرونا المركز السابع عشر على سلم الترتيب في الدوري برصيد 41 نقطة.
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