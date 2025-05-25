ليفانتي يعود إلى الليجا بعد غياب ثلاث سنوات

رغم أن الشوط الأول انتهى بتقدم بورجوس بهدفين مقابل هدف، إلا أن ليفانتي انتفض في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على أصحاب الأرض في الأمتار الأخيرة من المباراة، أولا في الدقيقة 85 بهدف التعادل، ثم في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف الفوز وضمان الصعود.ورفع الفوز رصيد ليفانتي إلى 76 نقطة في صدارة الجدول، بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه للملحق، مع تبقي جولة وحيدة على النهاية الأحد المقبل.ويأتي خلفه مباشرة إلتشي في المركز الثاني بـ74 نقطة، ولكنه لم يضمن بعد تأهله مباشرة، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن ، صاحب المركز الثالث.وبهذا يعود ليفانتي للتواجد ضمن كبار إسبانيا بعد 3 سنوات قضاها في الدرجة الثانية، وهي المرة السادسة في تاريخه التي يعود فيها من الدرجة الثانية للأولى.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة لليجا، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث وحتى السادس الملحق من أجل البطاقة الثالثة.