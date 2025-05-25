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ليفانتي يعود إلى الليجا بعد غياب ثلاث سنوات

رياضة

2025-05-25 | 16:35
ليفانتي يعود إلى الليجا بعد غياب ثلاث سنوات
المصدر:
موقع كووورة
276 شوهد

حجز ليفانتي بطاقة الصعود الأولى للدوري الإسباني (الليجا) في الموسم المقبل، بفوزه "القاتل" خارج الديار على بورجوس (2-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب (إل بلانتيو البلدي) ضمن الجولة 41، قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

رغم أن الشوط الأول انتهى بتقدم بورجوس بهدفين مقابل هدف، إلا أن ليفانتي انتفض في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على أصحاب الأرض في الأمتار الأخيرة من المباراة، أولا في الدقيقة 85 بهدف التعادل، ثم في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف الفوز وضمان الصعود.

ورفع الفوز رصيد ليفانتي إلى 76 نقطة في صدارة الجدول، بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه للملحق، مع تبقي جولة وحيدة على النهاية الأحد المقبل.

ويأتي خلفه مباشرة إلتشي في المركز الثاني بـ74 نقطة، ولكنه لم يضمن بعد تأهله مباشرة، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن ريال أوفييدو، صاحب المركز الثالث.

وبهذا يعود ليفانتي للتواجد ضمن كبار إسبانيا بعد 3 سنوات قضاها في الدرجة الثانية، وهي المرة السادسة في تاريخه التي يعود فيها من الدرجة الثانية للأولى.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة لليجا، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث وحتى السادس الملحق من أجل البطاقة الثالثة.
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ليفانتي

الليجا

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