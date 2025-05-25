مبابي يحسم جائزتي الحذاء الذهبي والبيتشيتشي

حسم الفرنسي ، نجم ، رسميًا كأفضل هداف في أوروبا هذا الموسم 2024/2025.







وتألق مبابي بشكل لافت مع في المباريات الأربعة الأخيرة لليجا، وسجل 7 أهداف، بواقع 3 أهداف أمام برشلونة وهدف أمام مايوركا وهدف أمام وهدفين أمام .



وحقق مبابي الجائزة للمرة الأولى في مسيرته، وذلك خلال موسمه الأول مع . وتفوق على الثلاثي جيوكيريس ومحمد صلاح وروبرت .وتألق مبابي بشكل لافت مع في المباريات الأربعة الأخيرة لليجا، وسجل 7 أهداف، بواقع 3 أهداف أمام برشلونة وهدف أمام مايوركا وهدف أمام وهدفين أمام .وحقق مبابي الجائزة للمرة الأولى في مسيرته، وذلك خلال موسمه الأول مع .

وجاء ترتيب أفضل 4 هدافين في أوروبا هذا الموسم كالتالي:

(ريال مدريد): 31 هدفًا – 62 نقطة



فيكتور جيوكيريس (سبورتينج لشبونة): 39 هدفًا – 58.5 نقطة



(ليفربول): 29 هدفًا – 58 نقطة



(برشلونة): 27 هدفًا - 54 نقطة



وبالتبعية، حقق مبابي البيتشيتشي كهداف لليجا في موسمه الأول مع ريال مدريد.