عقبة واحدة امام فوز مبابي بالكرة الذهبية

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الألقاب، إلى جانب الأداء الفردي المميز الذي يقدمه ، قد تعزز من حظوظه بشكل كبير أمام منافسين بارزين في سباق لهذا العام.مبابي استطاع أن يضع بصمة قوية في أول مواسمه مع وسجل 43 هدفًا في مختلف المنافسات، وهو ما يمنحه فرصة المنافسة.