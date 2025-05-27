ريال مدريد يحدد حامل الرقم 10 بعد مودريتش

وقد أعلن قبل أيام نهاية حقبة أسطورية استمرت 13 عاما مع مودريتش، الذي سيغادر النادي بعد المشاركة في ، ما يعني أن رقم 10 سيكون شاغرا.ووفقا لبرنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن المهاجم سيتسلم القميص رقم 10 بداية من الموسم الجديد، في خطوة تعد بمثابة تكريم للنجم الفرنسي لما قدمه خلال موسمه الأول مع الفريق .وكان مبابي انتقل إلى ريال في الصيف الماضي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ، وحصل على القميص رقم 9 الذي كان يرتديه مواطنه الذي انتقل لاتحاد جدة السعودي.ويعد ارتداء مبابي للقميص رقم 10 خطوة منطقية بالنسبة له، خاصة أنه يحمل هذا الرقم مع منتخب فرنسا.وكان مبابي مضطرا لترك القميص رقم 7، الذي اعتاد ارتداءه خلال فترة لعبه مع باريس ، عند انضمامه إلى ريال مدريد، وذلك بسبب وجود البرازيلي ، الذي يرتدي هذا الرقم حاليا.