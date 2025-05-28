لاعب مدريدي سابق ينتقد عدم التجديد لمودريتش

وقال دي لا ريد: “صحيح أنه ليس مودريتش قبل عشر سنوات أو حتى قبل خمس سنوات، ولكن كان على النادي واللاعب أن يستكشفا الإمكانيات مع ألونسو، لمعرفة مدى قدرته على المشاركة ووضع بصمته مع ا لريال.”وأضاف "صحيح أن مودريتش لن يكون حاضرًا في كل المباريات، ولكن لـ 25 أو 30 مباراة بالتناوب أعتقد أنه قد يكون كذلك، كان من الممكن أن يستفيد من استمراره.”