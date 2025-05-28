زيدان يكشف حلمه التدريبي بعد 4 سنوات من الغياب

ورحل عن تدريب بعد فترة ثانية لم تكن موفقة في صيف عام 2021، ومنذ ذلك الوقت لم يتعاقد مع أي فريق جديد.وارتبط أسطورة بالعديد من الفرق الأوروبية والعربية في الفترة الماضية، لكن لا يزال لديه حلم يريد تحقيقه.وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة " " الكتالونية عن تدريب منتخب فرنسا: "بالطبع هذا حلم، ولا أطيق الانتظار".ويأتي هذا التصريح في ظل إعلان ديديه الحالي لمنتخب فرنسا اعتزامه الرحيل بعد 2026 التي ستقام في وكندا والمكسيك.يذكر أن ديشامب قاد منتخب فرنسا للفوز بلقب 2018، بعد التغلب على في نصف النهائي وكرواتيا في المباراة النهائية، وهو ما يفتح المجال أمام زيدان لتحقيق حلمه بقيادة "الديوك" في المستقبل القريب.ورغم فترة زيدان الثانية التي لم تكن موفقة بالكامل، إلا أن في فترته الأولى قاد ريال للفوز بالعديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.